«المالية»: 165 ألف جنيه سعر الميكروباص ضمن مبادرة «تحويل السيارات»

قال الدكتور أحمد عبدالرازق المتحدث باسم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز بوزارة المالية، إن سعر اللتر المكعب من الغاز الطبيعي 150 قرشا مقابل 8 جنيهات للبنزين، أي أن هناك فارق قدره 60% في تكلفة الوقود، لصالح المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي مقارنة بالمركبات العادية.

وأضاف «عبدالرازق»، في حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «عندما تكون السيارة جديدة فإن تكلفة الصيانة تكون قليلة، كما أن تكلفة التشغيل تكون أقل، ونتعاون مع شركتين لإنتاج الميكروباصات التي تعمل بالوقود المزدوج، وقدمتا لنا تخفيضا قدره 7% من سعر السيارة في السيارات».

وتابع المتحدث باسم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز: «سندفع مقدم الميكروباص وهو الحافز الأخضر بواقع 25% من سعر السيارة، وأقل سعر لسيارة الميكروباص 165 ألف جنيه، وهو عبارة عن ميكروباص 14 راكبا منه العادي والمكيف، وهي سيارات جديدة لشركات عالمية للمسافة والسنوات، أما أغلى سيارة فإن ثمنها يبلغ نحو 171500 جنيه».

وأردف «عبدالرازق»: «بنهاية هذا العام تنضم إلينا 4 ماركات إضافية، وبالتالي ستكون مساحة الاختيار كبيرة لدى سائقي الميكروباص، وكل الميكروباصات الجديدة ستسع 14 راكبا، أي أنه سيقوم بزيادة عدد الركاب في الدورة الواحدة، وسائقو الميكروباصات لن يتحكموا في الأجرة، لأن المحافظة هي من تتحكم بها».

وأشار المتحدث باسم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز إلى أن مصر بها 80 ألف ميكروباص، مرّ على صناعتها 20 سنة أو أكثر، وبالتالي فإن الوزارة تستهدف نصفها في المرحلة الأولى، مع التوسع الجغرافي، وإضافة محافظات أخرى، ستزداد أعداد الميكروباصات التي سيتم استيعابها.