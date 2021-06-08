مايا مرسي: العاصمة الإدارية تستضيف أول مؤتمر دولي في يوليو المقبل

كشفت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، تفاصيل اجتماعها اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة إن اللقاء تضمن مناقشات بشأن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة الخاص بكل وزيرات المرأة في الدول الأعضاء، وسيعقد المؤتمر القادم في العاصمة الإدارية، حيث ستكون أول فاعلية دولية في قلب العاصمة، وسيكون من أجل الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وسيستمر من 5 يوليو إلى 8 يوليو.

وأضاف مرسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «المؤتمر سينتهي بتشريف الرئيس السيسي لأن مصر ستستلم الرئاسة لمدة عامين، وانطلاق أعمال المؤتمر وتجهيزاته من قلب العاصمة الإدارية الجديدة يُعني أن المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ستحظى بالعديد من الإنجازات».

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة: «المهم أيضا هو اختيار الموضوع فيما يخص باحتياجات المرأة في فترة ما بعد كورونا، والسياسات التي فرضتها الدول والتحديات والإنجازات وتبادل الخبرات في هذا المجال».

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن المجتمع شهد إلقاء الضوء على المنظمات الوليدة في قلب القاهرة مثل منظمة تنمية المرأة، وهي إحدى منظمات التعاون الإسلامي صدق عليها 15 دولة حتى هذه اللحظة من إجمالي 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت، أن الرئيس السيسي وجه بأن تدفع مصر حصة الدول الأقل نموا في المنظمة وفتح الباب لبقية الأعضاء للدخول: «الرئيس السيسي فتح الباب للنساء والمرأة في كل دول العالم الإسلامي بان يكون لهن دور».