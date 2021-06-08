امتحانات الإعدادية في المحافظات.. مظاهرات وتسريب وطلبات عاجلة للنواب

يوم ساخن وعاصف مر على طلاب المرحلة الإعدادية في محافظات مصر المختلفة تنوعت أحداثه بين التظاهرات وإلغاء الإمتحانات وشكوى الطلاب من صعوبته في بعض المحافظات وتشكيل لجان لفحص الامتحانات.

الامتحانات على صفيح ساخن في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية ذروة الأحداث بعد قرار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بإلغاء امتحان اليوم للتأكد من واقعة تسريبه.

واحتج الطلاب عقب خروجهم من المدارس وقرروا التوجه لديوان المحافظة مجتمعين وطالبوا بعدم إلغاء الامتحان أو الامتحان صباح غد الثلاثاء.

وتطورت التجمعات إلى مظاهرات أمام ديوان المحافظة هتفوا فيه ضد قرار إلغاء الامتحان، رافضين التحرك إلا بعد إلغاء القرار، فيما انتقلت قوات الشرطة لمكان تجمهر الطلاب وتمكنت من فض التجمع.

وألقت الشرطة القبض على حوالي 15 طفلا تم احتجازهم بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، لحين وصول أولياء أمورهم وتحريريهم من القسم.

تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بإعدادية القليوبية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم، قبيل دخول الطلاب بـ 20 دقيقة بإجاباته رغم الإجراءات المشددة التى أعلن عنها وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لمنع تسريب الامتحانات عقب تسريب مادة الهندسة.

وكان الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أعلن فى تصريحات صحفية، عن التحقيق في عمليات التسريب التى حدثت فى امتحانات الإعدادية هذا العام ومنها تسريب أمتحان الهندسة، مؤكدا أنه تم وضع نظام جديد لمنع التسريب، معترفا بوجود تسريب لبعض الامتحانات فعليا.

وأضاف أن التحقيقات مستمرة في عمليات التسريب التي شهدت امتحانات الإعدادية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتصحيح عينة عشوائية مكونة من 150 ورقة إجابة لمادة الهندسة المسربة وعدم وجود أي تطابق في الإجابات، مشددا على أنَّه لدى ثبوت أى تطابق بالإجابات في أي لجنة على مستوى المحافظة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لطلاب اللجنة.

نائب يتقدم بطلب إحاطة لتسريب مادة «الهندسة» في بني سويف

وتقدم الدكتور عبدالله علي عبد الله مبروك، عضو مجلس النواب ببني سويف، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تسريب امتحان مادة الهندسة الشهادة الإعدادية ببني سويف، وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مبروك في تصريح له، اليوم: «شهدت محافظة بني سويف تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، وتداول ورقة الامتحان لمادة الهندسة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم إعلان المسؤولين بمديرية التربية والتعليم، عن خطة تأمين قوية لأوراق الأسئلة، وقد سادت حالة من الاستياء بين أولياء الأمور بسبب ضياع مجهود أبنائهم، الأمر الذي يعكس وجود تقصير وتراخي من بعض المسؤولين عن العملية التعليمية».

وطالب بضرورة الإسراع بالإفصاح عن أسباب التقصير في تأمين الامتحانات وإحالة من يثبت تقصيره وتراخيه في هذا الشأن منعا لتكراره مستقبلا.

إحالة واقعة تسريب امتحان الشهادة الإعدادية ببني سويف للنيابة

وأحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واقعة تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية للنيابة العامة، مع استبعاد رئيس اللجنة «محل الواقعة» عن أي أعمال قيادية أو أعمال تتعلق بالامتحانات لحين الفصل في مسؤوليته عن الواقعة.

كما وجه محافظ بني سويف بأخذ عينة عشوائية من نتائج الامتحان في مادة الهندسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع، للتأكد من تأثير التسريب على النتيجة العامة للامتحان في مادة الهندسة «من عدمه».