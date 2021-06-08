حسن شاكوش للشباب: روحوا الجيم وكلوا كويس وابعدوا عن المخدرات

وجَّه المطرب الشعبي حسن شاكوش رسالة بالفيديو للشباب من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال شاكوش: «إخواتي وحبايبي أنا كنت طالع دلوقتي عشان نتكلم في حاجة مهمة بقول للشباب إن كل واحد لازم يبقى عنده طموح وهدف في دماغه إنه يحققه ومحدش ييأس».

وأضاف: «تاني حاجة أنا كحسن شاكوش أهو رغم الشغل بتاعي وأكل عيشي إحنا بنقدم حاجة للناس تفرحها وتبسطها والناس بترقص على أغانينا والكلام ده بس ده حاجة والشغل حاجة والحياة الشخصية حاجة تانية».

وتابع: «أنا بتكلم إن أنا رغم الضغوطات والشغل أنا حياتي الشخصية إني بنزل كل يوم أروح الجيم أتمرن وباكل كويس ولازم تنام كويس ولازم تخاف على صحتك اللي ربنا ادهالك».

ووجه شاكوش رسالة للشباب قائلًا: «أنا بنصح كل الشباب إنها لازم تنزل تتمرن وتروح الجيم رغم إن انت برضه الظروف اللي انت فيها والكلام ده حاول يكون فيه هدف في دماغك إنك تحققه وتعمله».

وتابع: «أنا بنصح برضه كل الشباب اللي بتشرب مخدرات أو أي حد بياخد حاجة تضره أنا بنصحكم إن انتوا لازم تبطلوا ولازم لأن ربنا أول حاجة هيسألنا عليها الصحة والكلام ده».

واستطرد: «بنصح كل الشباب اللي بتشرب مخدرات أو أي حد ماشي في طريق مش كويس هو هيضيعه أنا بنصح كل الناس إنها تنزل تتمرن وخلي يبقى فيه هدف في دماغك إنك كل يوم فيه هدف لازم بتعمله إنك تنزل تتمرن وتاكل كويس وتخاف على صحتك عشان خاطر بعد كده ربنا يكرمك في حياتك».

وقال شاكوش «طول مانت بتتعب هتلاقي لكن طول مانت قاعد في البيت والكلام ده مفيش حاجة بتيجي كده لازم تتعب ولازم تجتهد عشان ربنا يكرمك ويحقق لك كل اللي انت عايزه».