سوسن بدر تحذر من رقم ينتحل شخصيتها

حذرت الفنانة سوسن بدر، عبر استوري إنستجرام الخاص بها، من رقم ينتحل شخصيتها ويرسل رسائل واتس باسمها.

وكتب سوسن عبر إنستجرام: «الرقم ده بيبعت واتساب للناس بيقولهم إنه أنا، أنا معرفش الرقم ده ولا صاحبه».

وكانت سوسن بدر أعلنت، صباح أمس، تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، حيث نشرت صورة لها أثناء تلقيها لقاح كورونا، عبر حسابها الشخصي بالانستجرام وعلقت قائلة، «الجرعة الأولى من لقاح كورونا بوحدة الرعاية الصحية بالشيخ زايد، نموذج مشرف للتعامل مع الناس باحترافية وإنسانية، كل الشكر لكتيبة العاملين وربنا يقدركم ويحفظكم».

وحرصت سوسن بدر على تلقي اللقاح، حيث إنها تصور حاليا مسلسل «البحث عن علا» حتى تستطيع أن تكون مؤمَّنة داخل التصوير ومن المعروف أن سوسن بدر من الفنانين الحريصين منذ بداية كورونا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

مسلسل «البحث عن علا» بطولة هند صبري، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي، ويضم المسلسل مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان خالد النبوي.

مسلسل «البحث عن علا» هو الجزء الثاني من مسلسل «عايزة أتجوز» والذي تناول شخصية «علا عبد الصبور» التي كانت تبحث عن عريس، أما الجزء الثاني سيشهد مجموعة من المغامرات الجديدة التي تمر بها علا بعد مرور 10 سنوات على ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير «عايزة أتجوز».

وشاركت سوسن بدر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «بين السما والأرض» من بطولة الفنان هاني سلامة وهو مأخوذ عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ ويشاركها في البطولة الفنانين «درة ومحمد ثروت ويسرا اللوزى ونجلاء بدر وأحمد بدير ومحمد لطفي وندى موسى»، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.