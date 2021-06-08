مبيعات الأوتوبيس والميكروباص تنخفض8.7% منذ بداية 2021

سجل معدل مبيعات مركبات الأوتوبيس والميكروباص، انخفاضًا بنسبة 8.7% منذ بداية العام الجاري 2021، حيث تم بيع 7876 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال الفترة الأولى للعام الماضي 2020 حيث سجل 8628 سيارة؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وحسب التقرير، سجل معدل مبيعات الأوتوبيس والميكروباص معدل ارتفاع خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 11.8% حيث سجل 1775 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات شهر أبريل من العام 2020 حيث سجل 1587 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات المركبات المحلية بنسبة وصلت إلى 7.4% بنحو 4816 مركبة، خلال الشهور الأولى للعام الجاري، مقارنة بمعدل مبيعات 2020 حيث سجل 4511 مركبة.

وسجل معدل مبيعات المركبات المستوردة انخفاضًا بنسبة 26.4% منذ بداية عام 2021 بـ3039 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام 2020، حيث سجل 4117 مركبة.

فيما أوضح التقرير، ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا لمركبات الأوتوبيس والميكروباص، الأكثر مبيعًا خلال الفترة الأولى للعام 2021 وهي بنحو:

- كينج لونج، سجل معدل مبيعاتها انخفاض بـ1843 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل 1714 مركبة.

- شيفروليه، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ1604 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل 1564 مركبة.

- تويوتا، سجل معدل مبيعاتها انخفاضًا بـ1497 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل 2182 مركبة.

- سوزوكي، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ1220 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل 795 مركبة.

- جولد دراجون، سجل معدل مبيعاتها انخفاضًا بـ1130 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل 1300 مركبة.