«س و ج».. معلومات عن صندوق الطوارئ الطبية: يناقشه «النواب» اليوم

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث يأتي المشروع في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما جرى أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: كان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وإدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أي أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.

وترصد السطور التالية أبرز الأسئلة والإجابات عن قانون صندوق الطوارئ الطبية، كما يلي:

ما هو صندوق الطوارئ الطبية؟

صندوق يُسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بلفظ «الصندوق».

ما الدور الذى سيقدمه صندوق الطوارئ الطبية حال إقرار القانون؟

1. إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

2. القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها.

3. دعم شراء الأدوية.

4. مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

هل يستمر عمل صناديق صحة الأسرة بالمحافظات؟

نص مشروع القانون الجديد على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق الي موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

كيف يتم تمويل صندوق الطوارئ الطبية؟

1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

4- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

5- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

6- يستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

7- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضي.

8- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

1- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

10- عوائد استثمار أموال الصندوق.

11- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.