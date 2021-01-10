إغلاق طريق أسيوط الغربي والعين السخنة بسبب الشبورة المائية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق أسيوط الغربي من كمين دلجا حتي كمين العدوة نطاق محافظة المنيا أمام حركة السيارات لوجود شبورة، كما تم إغلاق طريق العين السخنة امام حركة السيارات لنفس السبب.

كانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت 8 من الطرق الصحراوية والسريعة بسبب انتشار الشبورة المائية عليها، وهي: طريق بلبيس الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الفيوم، وطريق الإسماعيلية، وطريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعلية والسويس أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية، وغلق طريق الإسماعلية في اتجاه بورسعيد لنفس السبب.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

من جانبها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية اليوم الأحد، من انتشار الشبورة المائية على الطرق وفي بعض الأماكن من الجمهورية، وهي: القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق، على أن تنخفض حدة انتشار الشبورة المائية في الصباح سوف تقل بداية من الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، إضافة إلى شمال الصعيد.

وكشف كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف تسود شبورة مائية في بعض مناطق البلاد، بسبب الكتل الهوائية القادمة من البحرين الأحمر والمتوسط، هي السبب في زيادة الشبورة المائية الكثيفة في فصل الشتاء.