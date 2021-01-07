موسيقى ورقص ردا على إغلاق طريق الإسماعيلية بسبب الشبورة «فيديو»

عرض الإعلامي طارق علام في برنامجه «هو ده» المذاع عبر فضائية «المحور»، فيديو طريفا، لرد فعل بعض المواطنين على قرار إغلاق طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بسبب الشبورة المائية، حيث يظهر في الفيديو أتوبيس نقل عمال، ونزل العمال منه بعد إغلاق الطريق، وقاموا بتشغيل الكاسيت بصوت عال على بعض الأغاني الشعبية، ورقصوا بجوار الأتوبيس.

الضباب يغلق الطرق

وتسبب الضباب في إغلاق عدد من الطرق انتشار الشبورة التي وصلت إلى حالة الضباب، فيما تمّ إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطرق السريعة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية أنَّه لن يتمّ فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكّن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف، مما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

الأرصاد: استمرار الشبورة لنهاية الأسبوع

وتحدث الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة الضباب مشيرًا إلى أن الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها محافظات مصر خلال هذه الأيام ترجع إلى الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، متوقعًا أن تستمر الشبورة خلال الأيام المقبلة مع عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وذكر أن توقيت الشبورة عادة ما تبدأ في فترات الليل حتى الساعة الثامنة صباحاً، وبعد ذلك تتحسن الرؤية تدريجياً بعد الساعة التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق السريعة المؤدية للمدن الجديدة ومداخل ومخارج القاهرة والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري وشمال البلاد سواء السواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشددًا على أن كل هذه المناطق تنخفض فيها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.