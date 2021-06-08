مصرع طالبة سقطت من دراجة نارية بسوهاج

استقلت طالبة دراجة بخارية خلف خطيبها متوجهين إلى مدينة سوهاج الجديدة لقضاء بعض الوقت، إلا ان رحلتها كتب القدر نهايتها في منتصف الطريق عندما اختل توازنها وسقطت أرضا علي الطريق السريع، ما نتج عنه إصابتها بنزيف في المخ من شدة ارتطام رأسها بالاسفلت، ووفاتها في الحال.

نقل الشاب خطيبته لمستشفى سوهاج الجامعي، ظنا منه أنها علي قيد الحياة إلا أن الأطباء أخبروه أنها وصلت المستشفى متوفية، وتم ابلاغ الجهات الأمنية، وإخطارا النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول المدعوة «منه الله. م. م» 21 سنة، طالبة تقيم بدائرة قسم ثان سوهاج جثة هامدة إثر حادث دراجة نارية، انتقل امكان الواقعة الرائد احمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج،

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والد الفتاة المدعو «محمد. م. ا»، 50 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء أستقلال ابنته المذكورة دراجة نارية برفقة خطيبها المدعو «احمد. ص. م» 22 سنه طالب ويقيم بذات الناحية، بطريق مدينة سوهاج الجديده دائرة المركز إختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدي لوفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

بسؤال قائد الدراجة البخارية، قرر بمضمون الواقعة، وتم التحفظ علي الدراجة البخارية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة" نزيف بالمخ والبطن ولا توجد شبهة جنائية، وايدت تحريات المباحث ذلك، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.