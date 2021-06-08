11 سؤالا من أولياء الأمور لـ«التعليم» بعد إعلان تفاصيل الثانوية العامة

لم توقف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 التي تم الإعلان عنها منذ أيام، أولياء الأمور والطلاب عن طرح المزيد من الأسئلة بصفة مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تطرق البعض للأعوام المقبلة، وملامح الثانوية العامة فيها، ورغم كل ذلك لم يتوقف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإجابة على غالبية هذه الأسئلة، رغم محاولته إقناع أولياء الأمور بأنّ هناك بعض الأسئلة لا علاقة لها بالطالب قدر ما تخص طبيعة عمل الوزارة، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الأسئلة التي طرحها أولياء الأمور للدكتور طارق شوقي، والإجابة عليها:

1. سبق وذكرتم أنّ الثانوية التراكمية تقضي على بعبع الثانوية العامة والدروس الخصوصية خاصة ما تطبيق 4 امتحانات سنويا، فما موقفها؟

رأى وزير التربية والتعليم، أنّ الثانوية العامة التراكمية هي الأصلح بالنسبة للطلاب ونحاول حاليا العمل سويا للوصول إلى هذا الهدف.

2. هل هناك فرصة لتغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 خاصة شعبة علمي رياضة؟

أكد وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة استمعت إلى آراء طلاب شعبة علمي رياضة بتغيير الجدول حتى يتاح لهم فرصة لمراجعة مادة الجبر، إلا أنّه لا يمكن تحقيق ذلك لأن مواعيد الامتحانات لها معايير متعلقة بالجوانب الصحية والتأمينية.

3. ماذا عن عدد أسئلة امتحانات الثانوية والعامة 2021؟

كشف الدكتور طارق شوقي، أنّه لا يمكن الإعلان عن تفاصيل عدد أسئلة كل مادة في امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنّ النظام الجديد في عقد الامتحانات يختلف تماما عن الأعوام الماضية.

4. هل عدد أسئلة الامتحان التجريبي الثالث هي نفسها عدد أسئلة الامتحانات النهائية؟

قال «شوقي»، إنّ أسئلة الامتحان التجريبي الثالث قريبة من عدد أسئلة الامتحانات النهائية، لذلك يجب على الطلاب الاهتمام بالإجابة على جميع أسئلة الامتحانات التجريبية.

5. ماذا عن تطبيق التحسين في السنوات المقبلة بالثانوية العامة؟

أكد «شوقي»، أنّ وزارة التربية والتعليم تدرس فكرة تطبيق التحسين في العام المقبل في الثانوية العامة، وسيتم تطبيق القانون مرة أخرى لمجلس النواب، مؤكدا أنّه يجب على أولياء الأمور نقل رغباتهم في التعليم لنواب دوائرهم.

6. ما هي ملامح العام الدراسي المقبل؟

قال وزير التربية والتعليم، إنّه لا يمكن الحديث عن العام الدراسي المقبل حاليا، فالوزارة تسعى لإنجاز امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والامتحانات التجريبية الثالثة ثم امتحانات الثانوية العامة 2021.

7. هل يتاح للطلاب تحميل الكتب المدرسية على جهاز التابلت قبل دخولهم الامتحانات؟

قال «شوقي»: نعم ومسموح للطلاب بدخول الامتحانات بكتاب المادة فقط.

8. ماذا عن طلاب مدارس اللغات في امتحانات الثانوية العامة؟

قال الدكتور طارق شوقي، إنّه سيتم تسليم الطلاب الامتحان الورقي بـ3 لغات «عربي وإنجليزي وفرنساوي»، وسيفتح جهاز التابلت بلغة الطالب فقط.

9. ما الهدف من نزول الطلاب يوم واحد في الامتحان التجريبي الثالث؟

كشف الدكتور طارق شوقي، عن أنّ نزول الطلاب يوم واحد فقط للمدارس في الامتحان التجريبي الثالث للتدريب على النظامين الورقي والإلكتروني، وتكملة الامتحان من المنزل، لأن التكاليف باهظة وحرصا عليهم من كورونا.

10. ماذا عن تعريب مواد اللغات؟

وأكد «شوقي» أنّه لا يمكننا الحديث عن التعريب الآن.

11. هل هناك أي تغييرات في قواعد التنسيق بالجامعات؟

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لا علاقة لنا بالتنسيق في الجامعات وكل راع مسؤول عن رعيته.