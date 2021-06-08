هل تسجل مصر صفر وفيات بكورونا؟.. مصدر بـ«الصحة» يجيب

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تعمل في الوقت الحالي على توسيع عملية تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا داخل المنازل، لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين بنهاية العام، موضحا أنّ الدولة تستهدف الانتهاء من تطعيم أكثر من 40% من المواطنين، وأنّ تسجيل مصر صفر وفيات كورونا أمر وارد ومتوقع لكن في حالة واحدة، وهي تطعيم كبار السن والوصول إلى هذه النسبة، والتي تشكل الغالبية للحالات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وحال تطعيمهم سينخفض معدل الوفيات بشكل كبير ونصل إلى صفر وفيات.

تسجيل مصر صفر وفيات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ المنحني الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضا ملحوظا في الإصابات وارتفاعا ملحوظا في معدل نسب الشفاء بمستشفيات العزل الصحي، بحسب تقارير وزارة الصحة، حيث سجلت الوزارة أمس خروج 677 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 197281 حتى اليوم.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم المواطنين.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

كما ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، حال ظهور أي أعراض، بالذهاب للمستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة إن كانت الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.