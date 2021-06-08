«الطاير» قتل زوجته وقطع جثمانها 70 جزءا.. كيف برر جريمته؟

لم تردعه غياهيب السجون، قضى من عمره 10 سنوات داخل الزنازين، وبعد خروجه من آخر عقوبة في جريمة سرقة قضى أيام قليلة خارج أسوار السجن وعاد إليه مرة أخرى، عاد "رضا م ح" 38 سنة، الشهير بـ"الطاير" متهمًا بجريمة قتل مروعة نفذها بحق زوجته "سحر ر ع" 42 سنة، داخل الحمام في منزل الزوجية في الهرم، بل مثّل بجثمانها فذبحها وقطع جثمانها إلى 70 جزءًا ووضعها داخل أكياس القمامة ثم تخلص منها في مقلب قمامة.

حكاية "الطاير"

يحكي مصدر أمني تلك الجريمة المروعة التي نفذها "الطاير" وقتل زوجته ومثل بجثمانها قبل سنوات عدة، وتضمنت أوراق القضية اعتراف القاتل بجريمته أمام النيابة العامة وشرحه لتفاصيل الجريمة وأنه نفذها في 5 ساعات حتى انتهى من تقطيع الجثمان بشكل تام ثم حمله على مرات عدة وتخلص منه في القمامة، وبعد أيام من الجريمة كشفت المباحث هوية المجني عليها وألقت القبض على المتهم.

القاتل برر جريمته في تحقيقات النيابة، وبحسب المصدر قال المتهم: "مراتي كانت بتخوني، ومكنتش عارف أرفع راسي بين الناس ولما خرجت من السجن عرفت كمان أن ولادي البنات مشيهم شمال"، وأنه استشاط غضبًا من تصرفاتها وضياعها لبناتها وقت كان كان يقضي عقوبة في السجن لمدة 10 سنوات بتهمة السرقة، وعندما خرج لم يستطيع تحمل تصرفات زوجته وخيانتها المستمرة: "قتلتها بعد ما نزلت من شقة واحد صاحبي".

حافظ القرآن

المفارقة الكبرى أن القاتل قال في التحقيقات: "أنا خريج ثانوية أزهرية يعني حافظ القرآن كله"، ويدرك أن ما فعله من جرائم سرقات وقتل أمور ينهى عنها الإسلام الحنيف، لكنه برر جريمته بقوله: "أول جريمة نفذتها كانت في سنة 87، "سرقت أول مرة وبعدها كنت بسرق على طول لحد ما نفذت 39 جريمة سرقة وكنت بتحبس على طول يعني قضيت في السجن أكتر من البيت".

لا تزال القضية أمام محكمة النقض، تنظر طعن الزوج على حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات.