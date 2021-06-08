ارتياح بين طلاب الإعدادية بالاسماعيلية بعد امتحان الدراسات المكرر

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي تم إلغاؤه في وقت سابق أمس الاثنين، بعد تسريبه، وأعاد الطلاب أداءه اليوم.

وقالت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم إنه تم وضع امتحان مختلف في كل إدارة منفصلة بإدارات المحافظة، وأضافت أن غرفة التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى أو أي ملحوظات علي الامتحان اليوم الثلاثاء.

وقرر محافظ الإسماعيلية إلغاء الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، بعد اكتشاف واقعة تسريبه أمس الاثنين، عبر تطبيق «واتسآب»، بعد تصويره من داخل إحدى اللجان.

وتسبب قرار إلغاء امتحان الدراسات في حالة من الغضب لدى عدد من الطلاب، الذين تجمعوا في محيط ديوان عام المحافظة، اعتراضاً على القرار، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على بعض الطلاب لعدة ساعات قبل أن يتم إطلاق سراحهم مساء أمس الاثنين.

وعلمت «الوطن» من مصادر أمنية مسؤولة أنه تم الإفراج عن جميع الطلاب بعد حضور أولياء أمورهم، وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر مرة أخرى، وإلا سيتم مساءلتهم قانونياً.

وجاء في بيان لمحافظة الإسماعيلية، أمس الاثنين، أن وكيل وزارة التربية والتعليم، طه عجلان، اكتشف عن طريق إدارة أمن المديرية، تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لشهادة اتمام المرحلة الإعدادية، فقام على الفَور بعرض الأمر على اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية والذي قرر إلغاء الامتحان، وتأجيله إلى اليوم الثلاثاء.