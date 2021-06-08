الريف المصري: «غرب المنيا» قادرة على أن تصبح عاصمة مصر الزراعية

أكدت شركة تنمية الريف المصري الجديد المسؤولة، عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، أنّ منطقة غرب المنيا تملك من المقومات والمزايا النسبية ما يمكنها من أن تصبح عاصمة مصر الزراعية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنّ أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان، شهدت حصاد العديد من المحاصيل الصيفية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، شمل ذلك عمليات حصاد وتغليف محصول العنب ذو الجودة المرتفعة للتصدير، وحصاد العديد من المحاصيل المتنوعة من الخضروات والفاكهة بامتداد غرب المنيا، استعدادا لطرحها في السوق المحلية، وتصدير بعضها للخارج.

وكان اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، وقع مع المهندس عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة (حسن علام القابضة)، مذكرة تفاهم، تهدف للتعاون المشترك في مجال استثمار وإنشاء وتشغيل المرافق بالأراضي المملوكة لشركة تنمية الريف المصري الجديد، تهدف إلى التعاون المشترك لاستثمار وإنشاء وتشغيل المرافق بالأراضي المملوكة لشركة تنمية الريف المصري الجديد، وكذا للأراضي المخصصة للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

وينص الاتفاق على استثمار وإنشاء وتشغيل محطاتٍ للطاقة الشمسية ومحطات مولدات الديزل، ومحطات طاقة الرياح وشبكات التوزيع الداخلية من خلال شركة حسن علام القابضة، لما لها من خبرات في المجال، وذلك بعد إجراء الدراسات التفصيلية والدقيقة اللازمة، وتقديم العرض المالي والفني المناسب للمشروع، وإقرار هذه الدراسات التحضيرية من جانب شركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي تتولى بموجب التوقيع على الاتفاق باستخراج وتسهيل التصاريح من الجهات المختصة المختلفة لشركة حسن علام وممثليها ومستشاريها من أجل زيارة مواقع المشروع، مع إمدادهم بالمعلومات اللازمة التى تمكِّنهم من عمل الدراسات اللازمة لبدء التنفيذ.