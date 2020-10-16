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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 1484 عبوة من مستحضرات التجميل

كتب:

أيمن حمزة
10:24 ص | الجمعة 16 أكتوبر 2020
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل ******************************************************************************************* تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ زكري

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل ******************************************************************************************* تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ زكري

أحبط رجال الجمارك، الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة زكريا حسب الله، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون "مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة، والجمارك رقم 66 لسنة 1963، والاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975".

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران، القادمة من فرانكفورت، اشتبه تامر عادل، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكبة تحمل جواز سفر جنسية أوربية من أصل مصري، أثناء خروجها من لجنة الخط الأخضر، وبحوزتها 3 حقائب كبيرة و"هاندباج" متوسطة الحجم.

وبسؤال السيدة عما إذا كانت تحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية، أقرت بحوزتها ملابسها ومتعلقاتها الشخصية فقط.

ومررت الحقائب على جهاز الفحص، بأشعة الإكسراي، بمعرفة أسامة أحمد عبدالعزيز، وأحمد عبدالعليم، مأموري الفحص، وتلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية، بكميات كبيرة.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد جمال، مأمور الجمرك، تحت إشراف مدحت عبدالصبور، مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول؛ لتفتيش حقائب الراكبة، وتبين وجود 1484 عبوة من مستحضرات التجميل والفيتامينات والمقويات، الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر.

وقرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 31 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات، وإخطار إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، واصلت تنفيذ مهامها للقضاء على التهرب الجمركي بمنافذ مطارات جمهورية مصر العربية، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة بالمطارات. 

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