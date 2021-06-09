«نقلني لشغل بعيد عن بيتي».. اعترافات فني معمل بقتل وكيل مدرسة وحرق جثته

«نقلني لمدرسة بعيد عن منزلي» بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل وكيل مدرسة وإشعال النار في جثته في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، اعترافاته أمام جهات التحقيق.

وأضاف المتهم «علاء م»، 48 عاما، فني معمل بذات المدرسة التي يعمل بها المجني عليه، إنه توجد خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، حيث إنه نقله إلى مدرسة تبعد عن منزله كثيرا، وحاول جاهدا أن يقنعه بالتراجع عن قرار النقل ولكن المجني عليه رفض، وتابع المتهم بأنه طلب من بعض الأشخاص التدخل لإقناعه بالتراجع عن قرار النقل ولكنه رفض.

وأشار المتهم إلى أنه بعد أن فشلت كل المحاولات معه فكر في التخلص منه بالقتل، موضحا أنه يوم الواقعة تعقب خط سير المجني عليه، حيث إنه يعلم طريق مروره لكونه يمتلك مركبة توك توك، وانتظره في أحد الشوارع الهادئة وأحضر معه ساطورا وجركن بنزين، وبمجرد أن شاهده استوقفه ودون تردد سدد له ضربه بالساطور وبعد التأكد من وفاته سكب عليه البنزين وأشعل النيران في جثته وهرب، موضحا أنه في اليوم التالي سمع خبر العثور على جثة مجهولة ومتفحمة، وفي المساء وجد رجال المباحث يلقون القبض عليه.

بداية الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة أخميم بلاغا بالعثور على جثة مجهولة ومتفحمة لذكر، وبالانتقال تبين العثور على جثة متفحمة ولا يوجد مستندات تدل على صاحبها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وتحليل البصمة الوراثية للتعرف على هوية صاحبها، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

التحريات: الجثة المتفحمة لوكيل مدرسة

وتم تشكيل فريق بحث وكشفت التحريات أن الجثة لشخص يدعى «ياسر م»، 51 عاما، وكيل مدرسة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زميلا له في المدرسة بسبب خلافات في العمل.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، وصرحت بدفن الجثة.