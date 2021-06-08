الصحة تطمئن المواطنين بشأن لقاح أسترازينيكا: من نوع النواقل الفيروسية

طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا في مصر، وذكرت الوزارة في منشور توعوي لها، أن جميع اللقاحات فعالة وأمنة ولا داع للخوف أو القلق، وحسمت الوزارة الجدل القائم بين الفرق بين لقاحي سينوفارم واسترازينيكا، موضحة أن لقاح سينوفارم بيه أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس نفسه، والفاصل الزمني بين الجرعتين هو ٢١ يوما.

لقاح أسترازينيكا

وعن لقاح استرازينيكا، أشارت الوزارة إلى أنه لقاح من نوع النواقل الفيروسية، والفرق بين الجرعتين 3 شهور، وكل اللقاحات فعالة ودرجة الفعالية تصل لأكثر من 86%.

وناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكثر من 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا أمن وفعال ومجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ردا على أحد استفسارات المواطنين وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار لقاحات كورونا داخل الصيدليات، وشددت وزارة الصحة والسكان بأنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين وسنتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وطالبت الوزارة، المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.