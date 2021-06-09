إزاي تحل مشكلة ضعف الشبكة أو فقدانها على الهاتف؟.. اقفل موبايلك

أحيانًا ما يواجه مستخدمو الهواتف الذكية ضعف شبكة الهاتف أو فقدانها بشكل كامل، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاتصالات الواردة أو الصادرة أو استخدام بيانات الهاتف، والذي يمكن أن يرجع إلى العديد من الأسباب منها ما قد يكون في الهاتف نفسه أو من شركة الاتصالات التابع لها الشبكة.

وتستعرض «الوطن» بعض النصائح والحيل التي تمكنك من تعزيز قوة إشارة الشبكة في هاتفك، وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews، على النحو التالي:

اكتشف قوة الشبكة في المكان

إذ يمكنك تحديد قوة الشبكة لتتأكد من وجودك في منطقة تقع ضمن نطاق تغطية الشبكة، ويمكنك تحديد ذلك من خلال اتباع الآتي:

- افتح «الإعدادات Settings» على هاتفك.

- بعد ذلك قم بالضغط على «حول الهاتف About Phone».

- اضغط على خيار «الحالة Status»، ثم اضغط على «حالة البطاقة SIM Card Status».

- اضغط على «قوة الإشارة Signal Strength»، إذ يتم التعبير عن قوة الإشارة بوحدة dBm «ديسيبل» وبعدد سالب، ومن المفترض أن يتراوح الرقم بين -44 ديسبل «ممتازة» إلى -140 «ضعيفة».

التبديل إلى وضع الطيران

إذا واجهت مشكلة ضعف الشبكة أو فقدانها بالكامل من على هاتفك، يمكنك تفعيل «وضع الطيران Airplane Mode» لمدة 3 ثوانِ، ثم إعادة إيقافه مرة أخرى، إذ تعد هذه أسهل طريقة لمحاولة إصلاح مشكلة ضعف الشبكة.

ويتم ذلك من خلال اختيار وضع «Airplane Mode» الموجود بهاتفك، والانتظار حتى يتم يقم الهاتف بفصل اتصالة بشبكة Wi-Fi وخدمة البيانات، والانتظار حوالي 30 ثانية قبل إعادة إيقافها مرة أخرى.

إعادة تشغيل الهاتف

وتعتبر عملية إعادة تشغيل الهاتف طريقة تقليدية لإصلاح مشكلة ضعف الشبكة، عن طريق الضغط على «إعادة التشغيل Restart» الموجودة بهواتف الأندرويد أو الآيفون، والانتظار لمدة ثوان ثم إعادة فتحه مرة أخرى.

إزالة بطاقة SIM

يحدث أحيانًا أن يقع منك هاتفك أو يصطدم بشيء قوي ما يتسبب في اهتزاز بطاقة SIM من مكانها، لذلك في هذه الحالة يفضل إيقاف تشغيل الهاتف وانتزاع البطاقة من مكانها وإعادة وضعها مرة أخرى بطريقة صحيحة ما قد يساعدك على إعادة تعزيز قوة الشبكة في هاتفك.

وإذا كان هاتفك يدعم بطاقة eSIM وهي بطاقة SIM رقمية تمكنك من تنشيط خطة خلوية من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام بطاقة nano-SIM فعلية مثل: هواتف iPhone XS وXS Max، وPixel 3، وPixel 4 فلا يمكنك إزالتها لذلك يكون من الأفضل إعادة تشغيل هاتفك.

إعادة تعيين إعدادات الشبكة

يمكن أن تساعدك عملية إعادة تعيين إعدادت الشبكة على هواتف الآيفون في حل مشكلة ضعف الشبكة، إلا أنّ هذه العملية قد تتسبب في إعادة تعيين شبكة Wi-Fi وكلمات السر والإعدادات الخلوية وإعدادات VPN وAPN التي استخدمتها سابقًا.

ويمكنك إتمام هذه العملية من خلال الآتي:

- افتح «الإعدادات Settings» على هاتفك.

- اضغط على «عام General».

- ثم قم بالضغط على خيار «إعادة تعيين Reset».

- بعد ذلك اضغط على خيار «إعادة تعيين إعدادات الشبكة Reset Network Settings»، وبمجرد الانتهاء سيتم إعادة تشغيل هاتفك.

طريقة تقديم شكوى لشركة الاتصالات التابع لها خطك

وفي حال استخدمت جميع الطرق السابقة، وما زلت تواجه ضعف الشبكة أو فقدانها أحيانًا، يمكنك تقديم شكوى ضد شركات المحمول سيئة الخدمة، ويمكنك التعرف على الخطوات من هنـــــــــــا.