لو الشبكة ضعيفة.. خطوات تقديم شكوى ضد شركات المحمول سيئة الخدمة

ضعف شبكة المحمول في نطاق منزلك مشكلة قد تؤرقك وتغضب المتصلين بك لعدم قدرتهم على التواصل معك وقتما يحتاجونك، وهو ما يجعل الكثير يبحث عن حل لتلك المشكلة.

وتقدم "الوطن"، لقراءها في التقرير التالي، خطوات التقدم بشكوى ضد شبكات الاتصالات والانترنت في حالة سوء الخدمة من خلال طريقتين.

كيفية التقدم بشكوى

من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

- إذا كان لديك مشكلة مع مقدم الخدمة الخاص بك، يجب عليك الاتصال به أولا، وتوضيح الخطوط العريضة للمشكلة وطلب أن يتم حلها في أقرب وقت، وإذا كنت قد استنفذت إجراءات الشكوى لمقدم الخدمة الخاص بك وأنت غير راض عن النتيجة، يمكنك ملء استمارة الشكوى​ المرفقة، ثم إرساله إلى:​ cccomplaints@tra.gov.eg

- الاتصال على مركز تلقى شكاوى السادة مستخدمي الاتصالات في مصر الخاصة بخدمات الاتصالات حيث يستقبل المركز شكاوى: (التليفون الثابت- شركات المحمول- توكيلات بيع وصيانة أجهزة المحمول- كبائن الخدمة العامة- الكروت المنزلية- محطات المحمول).

يعمل المركز يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء وذلك من الأحد إلى الخميس ومن الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء أيام الجمعة والسبت، ويمكن الاتصال بالمركز من خلال عدة وسائل:

- الهاتف (المحمول أو الثابت) على الرقم المختصر (155)، أو على الرقم المجاني (08003330333).

- من خلال الفاكس على رقم: 0235344155 أو 0235344156

- من خلال البريد الإلكتروني: cccomplaints@tra.gov.eg

- يمكن كذلك مراسلة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على العنوان التالي: الجيزة- الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي – القرية الذكية مبنىB4 – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

من خلال جهاز حماية المستهلك

- إرسال الشكوى عبر الخط الساخن 19588، أو عبر الواتساب على الرقم 01281661880.

- أو إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

- إرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني: complaints@cpa.gov.eg.

- إرسال الشكوى إلكترونيًا عن طريق موقع جهاز حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت WWW.CPA.GOV.EG.

- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

- التوجه بالشكوى إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

- التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية.

خطوات متابعة الشكاوى

يتلقى مركز الاتصال بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشكاوى الخاصة بخدمات الاتصالات حول:

- شكاوى مستخدمي الاتصالات وهم كل من يستخدم خدمة من خدمات الاتصالات التي تشمل خدمات الهواتف الثابتة والمحمولة وخدمات الإنترنت والكبائن العامة والكروت سابقة الدفع والاتصالات الدولية والأقمار الصناعية وغيرها من خدمات الاتصالات.

من خلال خدمة عملاء الشركات

- تعد خدمة العملاء أول ما تفكر به حيث أن حل المشكلة بنسبة 90 % تكمن في التواصل معهم لارشادك لعمل بعض التعديلات على هاتفك الشخصي من أجل تقوية التقاط الأشارة على سبيل المثال واليك أرقام خدمة العملاء للتليفون الأرضي والمحمول.

Orange

يمكن التواصل من خلال الخط الأرضي على 16110 والهاتف المحمول 110 .

Vodafone

يمكن التواصل من خلال الخط الأرضي على 16888 والهاتف المحمول 888.

We

يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال رقم 111 .

Etisalat

يمكن التواصل من خلال الخط الأرضي على 0235346333 والهاتف المحمول 333 .