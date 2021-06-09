ضربوه بغرض تأديبه فسقط قتيلا.. المشدد لقاتلي «عريس عين شمس»

خلافات جيرة قديمة بين عائلتين في منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، دفعت 4 أشخاص إلى الاعتداء على آخر بغرض «تأديبه»، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء مزقوا بها جسده، إلا أن الأمر تحول من مجرد «تأديب» إلى جريمة قتل، حيث سقط الأخير قتيلا في يدهم، في قضية عرفت إعلاميًا باسم قضية «عريس عين شمس».

تفاصيل القضية.. بسبب خلافات الجيرة

كشفت التحريات حول الواقعة أنها تعود إلى خلافات جيرة قديمة، بين المجني عليه، ويدعى محمد جاد الشهير بـ«محمد حماصة» وبين المتهمين الأربعة، وهم جميعًا من سكان منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، قام على إثرها المتهمون بالتربص للمجني عليه، وما أن رأوه انقضوا عليه وانهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

القبض على الجناة.. «لم نقصد قتله»

بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، تحركت قوة من قسم شرطة عين شمس إلى مسرح الجريمة، وتبين وفاة المجني عليه متأثرًا بإصاباته، وتمكنت قوات الأمن من الكشف عن هوية الجناة، ومعرفة الأسباب التي دفعتهم إلى ارتكاب جريمتهم.

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، وعمل الأكمنة، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم، وقالوا إنهم أرادوا فقط «تأديب» المجني عليه ولم يرغبوا في قتله، وأحضروا أسلحة بيضاء وأعدوا له «كمينًا» وتعدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وبعد الانتهاء من التحقيقات أحالت المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية.

السجن المشدد للمتهمين

أمام المحكمة الجنائية، وبعد تداول القضية في عدد من الجلسات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد من 7 سنوات إلى 15 عامًا للمتهمين الأربعة، على خلفية قتلهم للمجني عليه أثناء اعتدائهم عليه بالضرب.