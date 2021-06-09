الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: درجة الحرارة تصل إلى 44

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث يسود ارتفاع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المقبل، ويتوقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والجيزة وتصل الحرارة إلى 44 في صعيد مصر.

وناشد الأرصاد المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وارتداء أغطية الرأس، ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا بدرحات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الخميس:

لقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الجمعة:

لقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.