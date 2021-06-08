عبدالغفار والخشت يستعرضان مشروعات جامعة القاهرة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، على هامش الجولة التفقدية، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لاستعراض الوضع الحالي للمشروعات الكبرى للجامعة، ومنها الجامعة الدولية التي تُعد أول جامعة برامج منذ الإعلان عنها في أبريل 2018.

وناقش وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، إنشاء كليات جديدة على أرض الجامعة بمدينة 6 أكتوبر، بينها كلية لعلوم الفضاء وأخرى لعلوم الطاقة، إلى جانب إنشاء المجمع الطبي الجديد لأطفال أبو الريش.

وتناول اللقاء، استعراض الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد حيث تعتبر المستشفى من المشروعات الكبرى التي تنفذها جامعة القاهرة بهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي، وجرى مناقشة إجراءات افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام القديم بعد زيادة الطاقة الاستيعابية له، وجرى مناقشة الوضع الحالي لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، واستكمال أعمال مستشفى ثابت ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية.