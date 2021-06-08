وزير التعليم العالي: عدد إصابات كورونا بين الطلاب تعد على الأصابع

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة جامعة القاهرة، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية بجامعة القاهرة.

وقررت جامعة القاهرة منح طلاب كلية التجارة، 10 دقائق زيادة على وقت الامتحان خلال جولة وزير التعليم العالي للكلية.

واستمع وزير التعليم العالي لشرح آليات عقد الامتحانات بالكلية، مؤكدا على أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية المكثفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأجرى وزير التعليم العالي حوارا مع الطلاب لمعرفة كيفية استعدادهم للامتحانات، ومعرفة رأيهم في الوقت الذي خصصته الجامعة قبل بدء الامتحانات، وأشاد الطلاب بالوقت المخصص للإجابة على الامتحانات واوضحوا أنهم تمكنوا من الاستعداد الجيد للامتحانات.

عبدالغفار: نتلقى يوميا تقرير بعدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات

وقال الوزير، إنه حريص على متابعة سير الامتحانات في جميع الجامعات الحكومية والأهلية، موضحا أن الوزارة تتلقى يوميا تقرير بعدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات والذين تغيبوا، مشدداً على الإجراءات الوقائية في جميع الكليات.

وأضاف أن أكثر من مليون ونصف طالب أدوا الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، مؤكدا على أن الطلاب أشادوا بانتهاء العام الدراسي بشكل جيد، لافتا إلى أن الوزارة تطمئن جميع الطلاب وأولياء الأمور بانتهاء العام الدراسي بشكل جيد دون أي معوقات.

وتابع، أنه سيتم توفير لقاح فيروس كورونا لجميع العاملين بالجامعات، وهذا يعكس اهتمام شديد بأن الدولة تؤمن بأن التعليم والقائمين عليه هم خط الدفاع الأول، مشيرا إلى أنه تم مناقشة تطعيم الطلاب عقب الانتهاء من تطعيم العاملين بالجامعات.

وأوضح أن عدد الطلاب الذين تم رصد إصابتهم بكورونا حتى الآن بعدد أصابع اليد، لافتاً إلى أن اعتذار الطلاب عن الامتحانات بسبب كورونا بعذر مقبول وسيتم التعامل معه بكل الطرق واللوائح الجامعية، مؤكدا على أن ذلك لا يؤثر على نتيجته.