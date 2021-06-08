وزير التعليم العالي يضبط هاتفا أمام طالبة بامتحانات «تجارة حلوان»

ضبط الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، هاتفا محمولا «مغلق» ومتصل به سماعة لاسلكية، أمام طالبة، وذلك أثناء تفقده امتحانات الفرقة الثالثة بكلية التجارة في جامعة حلوان، حيث وجّه الوزير بوضع الهاتف المحمول بعيدا عن الطالبة، وتشديد الإجراءات لمنع الغش بين الطلاب، أو أي تجاوزات أو اختراقات من شأنها أن تعيق أعمال الامتحانات، وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال جولته لتفقد أعمال الامتحانات، على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موجّها بضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة ولجان الامتحانات، وتوفير المسافات التي تحقق السلامة الصحية بين جميع الطلاب داخل لجان الامتحانات، والتي يجب ألا تقل عن مترين بين كل طالب وآخر.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنّ نحو مليون ونصف المليون طالب وطالبة، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي بمختلف الكليات في مصر، مشيرا إلى أنّ حالات الاعتذارات والمؤجلات وإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في كل جامعة، مؤكدا أنّه جرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق السلامة والوقاية والحماية للجميع.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020/2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتحقيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة الفترة المقبلة.