حظك اليوم الأربعاء 9-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

في إطار اهتمام الكثيرين بعلم الأبراج، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنجز أعمالك بدون تسرع تجنبا للخطأ والخسارة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزلك الثاني وتجد أن هناك قضايا مهنية ومالية تشغلك وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

كسوف الشمس في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو للدخول في تجربة عاطفية جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بعدم الإصرار على موقفك كي لا تثير الأجواء ضدك وعليك أن تكون مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزل المشروعات يجعل اليوم مناسبا للحصول على دعم أو مساندة من أشخاص مخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تلتقي شخصا يبحث عن معرفتك وقد تنمو علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا مع الحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتحديد هدف واحد واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد يساعدك الوضع الفلكي على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أمرا خافيا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

كسوف الشمس في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينفعك اليوم تنظيمك لوقتك وجهودك وتشعر بسعادة عاطفية وعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة.

مواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس وعطارد معاكسان وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والمستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس في مربع برجك وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.