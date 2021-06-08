واشنطن تشجع المواطنين على أخذ لقاح كورونا بـ سيجارة مخدرات مجانية

في محاولة من العاصمة الأمريكية، لتطعيم المزيد من سكانها بلقاح كورونا، أعلن مجلس ولاية واشنطن للخمور والقنب، أمس الاثنين أنه يمكن للبالغين ممن تلقوا اللقاح المطالبة بـ سيجارة «جوينت» ماريجوانا مجانا.

وأعلن المجلس، وهو جزء من السلطة التنفيذية في ولاية واشنطن، أن العرض الترويجي، الذي أطلق عليه اسم «Joint for Jabs» «جوينت لكل حقنة»، ساري المفعول على الفور، وسيستمر حتى 12 يوليو القادم، حسب ما نشرته جريدة «نيويورك تايمز».

وقال المجلس إنه سيسمح لتجار الماريجوانا المشاركين في المبادرة بتزويد العملاء الذين يبلغون من العمر 21 عاما أو أكبر بـ«جوينت» ماريجوانا عندما يتلقون جرعتهم الأولى أو الثانية من لقاح كورونا.

وأكد مجلس ولاية واشنطن للخمور والقنب، أن العرض ينطبق فقط على سجائر الماريجوانا، وليس على منتجات الماريجوانا الأخرى.

حتى الآن في واشنطن، تلقى 58% من الأشخاص جرعة واحدة على الأقل، وتم تطعيم 49% بالكامل، وفقا لقاعدة بيانات نيويورك تايمز.

وواشنطن ليست الولاية الوحيدة التي تروج للقاح بالحشيش، فقد سبق وأعلن مستوصف في ولاية أريزونا، مؤخرا، عن حملة مماثلة، كما سمحت هيئة تجارة الخمور والقنب في واشنطن، مؤخرا بتناول كأس من البيرة أو النبيذ أو كوكتيل مجانا للمقيمين في الولاية بعد إظهار ما يثبت تلقيهم اللقاح، لزيادة الإقبال الشعبي على تلقي التطعيمات، حيث تعاني الولاية من تناقص الإقبال على مراكز التطعيم.

وقال آندي سلافيت، كبير مستشاري فريق الرئيس جو بايدن للاستجابة لفيروس كورونا، إن إدارة بايدن كانت تشجع الدول على أن تكون مبدعة لتشجيع الناس على تلقي اللقاح.

وتسمح الحكومة الفيدرالية للولايات باستخدام بعض أموال الإغاثة الفيدرالية لدفع تكاليف هذا النوع من المبادرات.