حظك اليوم الأربعاء 9-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يغلب على مواليد برج العذراء طابع الانتقاد اللاذع الذي يسبب إزعاجًا كبيرًا لمن حولهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا مع الحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتحديد هدف واحد واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.