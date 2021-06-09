لطلاب الثانوية العامة.. ننشر أهم الروابط لمراجعة مواد اللغات
كتب:
كريم روماني
06:27 ص | الأربعاء 09 يونيو 2021
طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المصادر والقنوات التعليمية التي تم توفرها وذلك في التعرف على كيفية الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم.
وترصد «الوطن» أبرز روابط مراجعات وحل نماذج امتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوي، لمجموعة من الخبراء المتخصصين، باللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية.
*أولاً اللغة الالمانية شرح ومراجعة لغة المانية من قناة مصر التعليمية
https://www.youtube.com/watch?v=WSVZIHjDMFs&list=PLdqVMYpRqXPtmGkcnnjUfihpFd_OtoTtw&index=10
مراجعة لغة المانية مع حسام الدين مصطفى https://www.youtube.com/channel/UCd9AIpBicGnLf0ULCbft5pg
مراجعة لغة المانية مع محمد ابو المجد https://www.youtube.com/channel/UC2XLKktw8OzS7_5bpDR6aOA
مراجعة وحل امتحانات مع عصام خطاب https://www.youtube.com/channel/UCE5f07f1pmxpPXJmwyRpCiQ/videos
مراجعة وحل امتحانات مع اسماعيل قاسم https://www.youtube.com/channel/UCxFBhtLthI7YI8bIycr5kjg/videos
حل امتحانات من صفحة الفراشة الالمانية
https://www.youtube.com/channel/UCYB93y5w-9dZej8eBolxj5Q/videos
ثانيا اللغة الايطالية شرح ومراجعة لغة ايطالية من قناة مصر التعليمية
https://www.youtube.com/watch?v=nmPhj_3R-0c&list=PLdqVMYpRqXPs_pZZYTLhnv8xWAa7mP_c8
ثانيا اللغة الايطالية شرح ومراجعة لغة ايطالية من قناة مصر التعليمية
https://www.youtube.com/watch?v=nmPhj_3R-0c&list=PLdqVMYpRqXPs_pZZYTLhnv8xWAa7mP_c8&index=9
مراجعة وحل امتحانات مع سنيورة سارة https://www.youtube.com/channel/UCozQSd43E3WNIWRX0AIJOGA/videos
مراجعة وحل امتحانات لغة ايطالية https://www.youtube.com/channel/UCBsRLcNiM0PmRJQr7_nOF4g/videos
♦️مراجعة وحل امتحانات لغة ايطالي
https://www.youtube.com/channel/UCsVTFH0rvYqw2viztRT5kLA/videos
♦️ثالثا اللغة الاسبانية شرح ومراجعة لغة اسبانية من قناة مصر التعليمية
https://www.youtube.com/watch?v=O0W1b4O265c&list=PLdqVMYpRqXPt3ngpR5R_x_rmjivNzigp9&index=11&index=9
♦️مراجعة وحل امتحانات مع سنيورة سارة https://www.youtube.com/channel/UCozQSd43E3WNIWRX0AIJOGA/videos
♦️مراجعة وحل امتحانات لغة ايطالية https://www.youtube.com/channel/UCBsRLcNiM0PmRJQr7_nOF4g/videos
مراجعة وحل امتحانات لغة ايطالية https://www.youtube.com/channel/UCsVTFH0rvYqw2viztRT5kLA/videos
♦️ثالثا اللغة الاسبانية شرح ومراجعة لغة اسبانية من قناة مصر التعليمية
https://www.youtube.com/watch?v=O0W1b4O265c&list=PLdqVMYpRqXPt3ngpR5R_x_rmjivNzigp9&index=11
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحانات الثانوية العامة لا يمكن القول أنها تأتي من الكتاب المدرسي أو مصادر التعلم، لأنها تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم، لذلك يجب على الطلاب فهم المقرر الدراسي بشكل جيد.