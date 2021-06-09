لطلاب الثانوية العامة.. ننشر أهم الروابط لمراجعة مواد اللغات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المصادر والقنوات التعليمية التي تم توفرها وذلك في التعرف على كيفية الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وترصد «الوطن» أبرز روابط مراجعات وحل نماذج امتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوي، لمجموعة من الخبراء المتخصصين، باللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية.

*أولاً اللغة الالمانية شرح ومراجعة لغة المانية من قناة مصر التعليمية

https://www.youtube.com/watch?v=WSVZIHjDMFs&list=PLdqVMYpRqXPtmGkcnnjUfihpFd_OtoTtw&index=10

⁦⁩مراجعة لغة المانية مع حسام الدين مصطفى https://www.youtube.com/channel/UCd9AIpBicGnLf0ULCbft5pg

⁦⁩مراجعة لغة المانية مع محمد ابو المجد https://www.youtube.com/channel/UC2XLKktw8OzS7_5bpDR6aOA

⁦⁩مراجعة وحل امتحانات مع عصام خطاب https://www.youtube.com/channel/UCE5f07f1pmxpPXJmwyRpCiQ/videos

⁦⁩مراجعة وحل امتحانات مع اسماعيل قاسم https://www.youtube.com/channel/UCxFBhtLthI7YI8bIycr5kjg/videos

حل امتحانات من صفحة الفراشة الالمانية

https://www.youtube.com/channel/UCYB93y5w-9dZej8eBolxj5Q/videos

⁦⁩ثانيا اللغة الايطالية شرح ومراجعة لغة ايطالية من قناة مصر التعليمية

https://www.youtube.com/watch?v=nmPhj_3R-0c&list=PLdqVMYpRqXPs_pZZYTLhnv8xWAa7mP_c8

⁦⁦⁩ثانيا اللغة الايطالية شرح ومراجعة لغة ايطالية من قناة مصر التعليمية

https://www.youtube.com/watch?v=nmPhj_3R-0c&list=PLdqVMYpRqXPs_pZZYTLhnv8xWAa7mP_c8&index=9

⁦⁩مراجعة وحل امتحانات مع سنيورة سارة https://www.youtube.com/channel/UCozQSd43E3WNIWRX0AIJOGA/videos

⁦⁩مراجعة وحل امتحانات لغة ايطالية https://www.youtube.com/channel/UCBsRLcNiM0PmRJQr7_nOF4g/videos

⁦♦️مراجعة وحل امتحانات لغة ايطالي

https://www.youtube.com/channel/UCsVTFH0rvYqw2viztRT5kLA/videos

⁦♦️ثالثا اللغة الاسبانية شرح ومراجعة لغة اسبانية من قناة مصر التعليمية

https://www.youtube.com/watch?v=O0W1b4O265c&list=PLdqVMYpRqXPt3ngpR5R_x_rmjivNzigp9&index=11&index=9

⁦♦️مراجعة وحل امتحانات مع سنيورة سارة https://www.youtube.com/channel/UCozQSd43E3WNIWRX0AIJOGA/videos

⁦♦️مراجعة وحل امتحانات لغة ايطالية https://www.youtube.com/channel/UCBsRLcNiM0PmRJQr7_nOF4g/videos

⁦⁩مراجعة وحل امتحانات لغة ايطالية https://www.youtube.com/channel/UCsVTFH0rvYqw2viztRT5kLA/videos

⁦♦️ثالثا اللغة الاسبانية شرح ومراجعة لغة اسبانية من قناة مصر التعليمية

https://www.youtube.com/watch?v=O0W1b4O265c&list=PLdqVMYpRqXPt3ngpR5R_x_rmjivNzigp9&index=11

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحانات الثانوية العامة لا يمكن القول أنها تأتي من الكتاب المدرسي أو مصادر التعلم، لأنها تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم، لذلك يجب على الطلاب فهم المقرر الدراسي بشكل جيد.