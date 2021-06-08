«الإسكندرانية» يشيدون بإنجازات 7 سنوات للرئيس عبد الفتاح السيسي

7 سنوات من الإنجازات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ أن تولى مسؤولية بناء مصر الحديثة، حين لبى نداء الشعب ليعبر بالوطن إلى بر الأمان في وقت عصيب، الأمر الذي جعل المواطنين يحتفلون بذكرى تولي الرئيس، لما لمسوه من تطوير في كل ربوع مصر.

«الوطن» تجولت في شوارع الإسكندرية لرصد مدى رضا المواطنين عن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال سنوات حكمه السبعة، نظراً للمشاريع الكبرى التي شهدتها المدينة الساحلية خلال فترة حكم الرئيس السيسي.

جابر: الرئيس عبد الفتاح السيسي طور إسكندرية بطريق المحمودية

«جابر كمال»، 45 سنة، مالك محل عصير قصب، أعلن عن سعادته بالمشروعات القومية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه، والتي شهدتها الإسكندرية، وبالتحديد مشروع تطوير طريق المحمودية الذي يرى أنه أصبح متنفساً للطرق والمواصلات في الإسكندرية، وسهل من حركة التنقل.

وأضاف «كمال» قائلاً لـ«الوطن» إنه يأمل من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يهتم أكثر بالطرق الداخلية في الوقت الجاري، حتى تصبح مصر افضل وأفضل، مشيراً إلى علمه بما تقوم به الدولة لتطوير العشوائيات، وهو الأمر الذي يسعده كثيراً، حيث يأمل في حياة أفضل له ولأولاده.

همام: الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل من إسكندرية فرنسا

على غرار سابقه، اتفق «محمد همام»، 38 سنة، بائع فول، على أن سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهدت تطوراً كبيراً في مصر، من حيث البنية التحتية والطرق، قائلاً: «المشاريع اللي تمت خلت إسكندرية تبقى فرنسا».

جودة: الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر لذوي الهمم

من جهته أكد «رجب جودة»، رئيس «رابطة أهل التحدي»، أن ذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانوا من أبرز المستفيدين من المبادرات التي قدمها للشعب ككل، مثل مبادرة حياة كريمة، وقانون 10 لعام 2018 الذي اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف «جودة» في تصريحاته لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي انتصر لذوي الهمم، حيث أصبح هناك مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح هناك اشتراطات على وجود «رامبات» للكراسي المتحركة في أي مكان يتم إنشاؤه.

مشروع «بشاير الخير»

ويُعد مشروع «بشاير الخير» من أبرز الإنجازات التي تحققت على أرض الإسكندرية، ومع تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع «بشاير الخير 3»، ستتمكن الإسكندرية من القضاء على المناطق العشوائية الخطرة، حيث تنتشر في المحافظة 33 منطقة عشوائية غير مخططة، تمثل نسبة 25.4% من إجمالي مساحة الكتلة العمرانية، وشكلت حزاماً حول أطراف المدينة الساحلية.

ومن بين المناطق العشوائية المنتشرة في الإسكندرية، هناك 8 مناطق غير آمنة، يعيش سكانها في ظروف معيشية صعبة، قد تنهار منازلهم فوق رؤوسهم بين لحظة وأخرى، ومن هذه المناطق «الهضبة الصينية، ونجع العرب، ووادي القمر، وكوم الملح، وطلمبات المكس، ومساكن الدخيلة الجبل، والعرائس، وعبد القادر».

ويشمل المشروع إنشاء 11 ألف وحدة سكنية مزودة بمنطقة خدمية، تضم منشأة تعليمية، ومستشفى، ومسجدين بمسطح 800 متر، و4 مساجد صغيرة، وكنيسة بمسطح 800 متر، ومركز شباب، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.

محور «المحمودية» الجديد

ويعتبر محور «المحمودية» الجديد بمحافظة الإسكندرية، من أهم المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية التى تعمل الدولة على حلها، وتشهد المحافظة تكثيف الأعمال التنفيذية لهذا المشروع، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء مؤتمر الشباب الرابع، الذي انعقد بمكتبة الإسكندرية.

ويتضمن مشروع تنمية محور «المحمودية»، أو «شريان الأمل»، إقامة محور مروري جديد، يضاهي كورنيش الإسكندرية، بطول 21.1 كيلومتراً، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة «المحمودية»، من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.

ويبدأ المشروع من الحدود الإدارية للإسكندرية، في منطقة الكيلو 56، عند مخرج ترعة «راكتا» شرقاً، وحتى المصب بمنطقة الدخيلة، عند الكيلو 77.1 غرباً، ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية، هي شرق ووسط وغرب الإسكندرية والمنتزه أول، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء عروس البحر المتوسط.