اتحاد الناشرين يبحث مع «التضامن» دخول أعضائه في مظلة الرعاية الشاملة

يبحث اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، آليات الحصول على معاش شهري إضافى من وزارة التضامن لجميع أعضاء الاتحاد، تمهيدا لدخول جميع الأعضاء تحت مظلة الرعاية الصحية الشاملة، التي ينادي بها الرئيس السيسي.

وقال سعيد عبده لـ «الوطن»:«على مدار الفترة الماضية التقيت مع وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور جميع النقابات العاملة في مجال القوى الناعمة، لبحث آلية استفادة أعضاء اتحاد الناشرين المصريين من مشروع الرعاية الشاملة الذي أعلن عنه الرئيس السيسي»، مضيفا، «طلبت الوزارة بيانات أعضاء الاتحاد مثل باقي النقابات العاملة في مجال القوى الناعمة»، مؤكدا أن جميع النقابات قدمت بيانات أعضائها ما عدا اتحاد الناشرين، وذلك بسبب تأخر الأعضاء في تسليم بياناتهم للاتحاد.

وتابع: «وجهت خطابا لجميع الناشرين بتجهيز البيانات لكل ناشر سواء كان مؤمنا عليه أو غير مؤمن عليه»، منوها أنه كلما زاد عدد المشتركين كلما زادت الفائدة التى ستعود على الناشرين، بالمعاش الإضافي الخاص من التضامن بخلاف أى معاش آخر.

أهمية المعاش الإضافي

وأوضح سعيد عبده، أن أهمية الاشتراك في التأمين الاجتماعي، هو أنه بداية للاستفادة من مظلة التأمين الصحي الشامل الذي ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي سوف يمتد لجميع المواطنين في مصر، ولن يستفيد منه الفرد إلا بعد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، أى أن التأمين الاجتماعي هو بمثابة التمهيد للاستفادة من المشروع الأهم وهو التأمين الصحي الشامل والتي ستكون مظلة لجميع المصريين.

تابع «عبده»، أن النقابات الخمس العاملة في مجال القوى الناعمة مثل المهن التمثيلية واتحاد الناشرين والموسيقيين، سيتم استثنائهم من انتظار تدشين المشروع بالكامل، ونحن في انتظار بيانات التأمين الاجتماعي للأعضاء إن وجدت، خاصة وأن الناشرين أغلبهم يعمل في القطاع الخاص والذي لا يوفر رعاية شاملة كالتي توفرها مظلة التأمين الاجتماعي الشامل.

وجدد رئيس الاتحاد مناشدته لأعضاء الجمعية العمومية لسرعة موافاة الاتحاد ببيانات الناشرين الراغبين فى الدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعى للحصول على معاش شهرى والتأمين الصحى عليهم ضمن منظومة الرعاية الشاملة التى يرعاها رئيس الجمهورية.