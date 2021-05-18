اتحاد الناشرين يعلن عن تلقي المساهمات لإعادة المكتبات المتضررة من القصف الإسرائيلي في غزة

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، تلقي مساهمات الناشرين المصريين من داخل مصر، لإعادة المكتبات التى تضررت من العدوان والقصف الإسرائيلي، لدور النشر والمكتبات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، من خلال التبرع بكرتونة كتب، تخصص لصالح المتضررين، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس بدعم غزة.

وفي السياق ذاته، يستعد الاتحاد لإطلاق دعوة لمساهمة كل ناشر مصري وعربي، يريد المساهمة في إعادة الإعمار لدور النشر والمكتبات في فلسطين.

يُذكر أن مبادرة الاتحاد، جاءت بعد القصف الغاشم الذي طال مكتبة سمير منصور بقطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، ثمن الاتحاد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكد اتحاد الناشريين المصريين، أن القرار يتفق تماما مع موقف مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية في كافة مراحل الصراع، ولكفاح الشعب الفلسطيني مسيرته النضالية لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مبادرة السيسي لإعمار غزة

وأعلن الرئيس السيسي، اليوم، تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، ومن بينها مبادرة إعمار غزة.

آخر أخبار فلسطين

وانطلقت اليوم الثلاثاء، مسيرات في كل مدن وقرى الضفة، نصرة للقدس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتوجهت المسيرات إلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال ووقعت مواجهات أسفرت عن إصابات بالغاز المسيل للدموع.