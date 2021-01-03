اتحاد الناشرين: تنظيم أول معرض افتراضي للكتاب في مصر خلال شهر

أعلن سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، ورئيس مجلبس إدارة مؤسسة دار المعارف، عن بدء استعداد الاتحاد، لتنظيم أول معرض افترضي للكتاب في مصر والمنطقة، على أن تنطلق فعاليات المعرض في غضون شهر من الآن.

وأضاف عبده لـ"الوطن": يعمل اتحاد الناشرين على تجهيز ما يلزم لإطلاق أول معرض افتراضي للكتب في مصر والمنطقة العربية، خلال شهر على الأكثر، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد الانتهاء من بعض الإجراءات، ومن المقرر أن يضم المعرض كل من دور النشر الخاصة وقطاعات وزارة الثقافة.

وتابع أن المعرض يتيح للجمهور الفرصة للاطلاع على الكتب الورقية والرقمية، ويتم ذلك بالتعاون مع الشركة القومية للتوزيع، والتي تقوم على خدمة توصيل الكتب للقارئ الذي يرغب في شراء الكتب الورقية، كما تستعد الشركة أيضا للقيام بخدمة التوزيع الرقمي للكتاب، عبر المنصات المتخصصة في التوزيع، مشيرا إلى أن فعاليات المعرض ستكون على أكثر من منصة إلكترونية، أمازون، مكتبة جرير، مكتبة العبيكان.

وأكمل: بصفتى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع، وهي مؤسسة صحفية تضم دار الشعب ودار التعاون، ومختصة بالشحن داخل وخارج مصر ولها وكلاء في كل العالم، نستطيع تقديم خدمات الشحن والتوزيع والتسليم لأي كتاب ورقي من أي دار نشر، وبدأت الشركة مؤخرا في العمل على التوزيع الرقمي، مؤكدا أن المعرض الافتراضي هو رافد جديد للناشرين في ظل أزمة الصناعة الناجمة مؤخرا بسبب توقف أغلب المعارض التقليدية بسبب انتشار فيروس كورونا.

في سياق متصل، أعلن سعيد عبده عن أحدث مشروعات دار المعارف، وهو قيام المؤسسة بتقديم خدمة تحويل الكتب الورقية إلى كتب رقمية وتسويقها على أكبر منصات وتطبيقات بيع الكتب الرقمية على أن يتم تسويقها على منصات أمازون، ومكتبة جرير، ومكتبة العبيكان.

وأوضح: يعمل مركز زايد للنشر الألكتروني، الموجود فى دار المعارف، على تحويل الكتب الورقية إلى ألكترونية، ومؤخرا قررنا أن نمد الخدمة لكافة الناشرين المصريين والعرب والمؤلفين، لنتولى من خلال المركز التابع لنا تقديم الخدمة للجميع ونتولى تسويق المنتج الثقافي رقميا، منوها إلى أن مؤسسة دار المعارف دخلت أيضا فى مشروع الكتب الصوتية، ومن المقرر إتاحة خدمة تحويل الكتب الورقية إلى صوتية قريبا، للناشرين والمؤلفين.

وأشار إلى أن هذه المشروعات مواكبة للتطور الحديث ، وتهدف إلى فتح منافذ مصادر جديدة لتسويق الكتاب، وعائدها للناشر والمؤلف، والجمهور بدلا من وجود مورد واحد وهو الكتاب الورقي.

وأكد أن تكاليف تحويل الكتب الورقية إلى ألكترونية غير مكلف، ويتم من خلال إحضار نسخة من الكتاب إلى دار المعارف، ومن خلال مركز زايد نتولى تسويق الكتاب، وحسب الاتفاق مع صاحب حقوق الملكية يتم إتاحة جزء صغير من المحتوى أو بيانات عن الكتاب، أو إتاحة الإصدار كاملا.

وحذر الناشرين والمؤلفين من الوقوع في فخ المنصات الالكترونية بدون ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، لأن غير المرخصة منها لا يلتزم بحقوق الملكية الفكرية، مناشدا الجميع بالرجوع إلى اتحاد الناشرين قبل التعامل مع المنصات، للتأكد من شرعيتها.