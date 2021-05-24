آخر مستجدات مبادرة اتحاد الناشرين المصريين لدعم مكتبات غزة

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن بدء تجميع طرود الكتب المزمع إهداؤها إلى مكتبات قطاع غزة، بعد تعرضها للتدمير على يد العدوان الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، على أن يكون تواصل الناشرين المتبرعين بالكتب مع شركة الجزيرة للشحن.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي: «في ضوء المبادرة التي أطلقها اتحاد الناشرين المصريين لدعم المكتبات المتضررة بقطاع غزة بفلسطين، والتي تعرضت للقصف الغاشم من قوات الاحتلال، وحتى يتسنى تنظيم تجميع طرود الكتب المهداة من الزملاء الناشرين المصريين، فقد ورد إلينا خطاب شركة الجزيرة للشحن والمتضمن طلب قيامهم بدعم المبادرة بتجميع جميع الطرود في مخازنهم وتولي إجراءات شحنها إلى غزة».

وتابع الاتحاد: «نأمل من جميع الزملاء الذين أبدوا رغبتهم في إهداء كمية من إصداراتهم التواصل مع شركة الشحن على الأرقام المذكورة، مع إرسال صورة من كشوف التعبئة وصورة من إيصال التسليم لشركة الشحن على إيميل الاتحاد:

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حتى يتسنى متابعة الأمر واستكمال الإجراءات اللازمة. علما بأن أرقام التواصل مع شركة الشحن كالتالي: 01011945588 - 01158058002 - 0221879007»

وأعلن اتحاد الناشرين المصريين، الأسبوع الماضي عن مبادرة لتلقي مساهمات الناشرين المصريين من داخل مصر، لإعادة المكتبات التى تضررت من العدوان والقصف الإسرائيلي، لدور النشر والمكتبات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، من خلال التبرع بكرتونة كتب، تخصص لصالح المتضررين، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم غزة، وجاءت مبادرة الاتحاد، بعد القصف الغاشم الذي طال مكتبة سمير منصور بقطاع غزة.

تدمير مكتبة سمير منصور بقطاع غزة

يشار إلى أن مكتبة سمير منصور تعرضت للدمار الكامل على أيدى قوات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن كرس لها مؤسسها سمير منصور ثلاثين عاما من العمل الدؤوب والجهد المتواصل، ركز فيها على حلمه بإنشاء مكتبة ضخمة توفر الكتب القيمة والموسوعات العلمية والثقافية لأبناء قطاع غزة، وبمرور السنين كان الحلم يكبر، فأنشأ دار نشر تتبنى إصدار شهادة ميلاد لمؤلفات الكتاب في مختلف المجالات.