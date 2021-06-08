رئيس جامعة حلوان: «الطالب هيعرف نتيجته قبل ما يقوم من الامتحان»

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن نتائج الامتحانات الالكترونية لن تتأخر، وستضمن العدالة والشفافية، وبمجرد انتهاء الطلاب من الامتحان يتم تصحيحها في نفس الوقت والعنصر البشري لا يتدخل، قائلًا: « الطالب هيعرف نتيجته قبل ما يقوم من الامتحان، الطالب مع آخر إجابة بيضغط ENTER يقدر يعرف نتيجته وهو قايم».

ورافق ماجد نجم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، في جولة تفقدية لامتحانات التيرم الثاني للعام الجامعي الحالي بجامعة حلوان، مشيدا بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وكذلك التزام الكليات بتعقيم المدرجات وقاعات التدريس والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال لقاء ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه اطمأن على سير الامتحانات في جامعتي القاهرة وحلوان، ومن خلال المجلس الأعلى للجامعات باستكمال العام الدراسي والامتحانات تم وضع خطة كبيرة ولجنة أزمة تستطيع التواصل بشكل يومي لرصد كل أعمال الامتحانات.

وأوضح أنه منذ 25 مايو وحتى اليوم، تم البدء في الامتحانات بأكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، مؤكدا أن الأعمال تسير بشكل ميسر، ويجري الاطمئنان من دخول الطلاب للحرم الجامعي حتى دخولهم قاعات الامتحانات، والإجراءات الاحترازية المتبعة، سواء من الأطقم الطبية والمتخصصة لمكافحة العدوى بالجامعات المصرية ومن ناحية التزام الطلاب حفاظا على الطلاب وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكل العاملين في قطاع التعليم.