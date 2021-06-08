وزيرة الصحة تؤكد اهتمام ودعم الرئيس للارتقاء بمنظومة التعليم الطبي

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة العليا للتخصصات الطبية «الزمالة المصرية»، بتشكيلها الجديد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام التوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت الشكر للدكتور مجدي الصيرفي، الأمين العام السابق للجنة العليا للتخصصات الطبية لما قدمه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية بتتطوير الزمالة المصرية، متمنية له مواصلة النجاح في مهام عمله الجديد مستشارًا لوزير الصحة والسكان لشئون العلاقات العلمية الدولية والنشر العلمي.

تهنئة حسام حسني لتكليفه بمنصب الأمين العام للتخصصات الطبية

وأضاف «مجاهد»، أن الوزيرة هنأت الدكتور حسام حسني، لتكليفه بمنصب الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية بجانب عمله مستشارًا للوزير للتمييز الإكلينيكي لمستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، ورئيسًا للجنة العلمية لمكافحة كورونا، كما هنأت مساعدي الأمين العام سواء من داخل وزارة الصحة أو من الجامعات المصرية، مؤكدة لهم أهمية العمل كفريق واحد لاستمرار النهوض بالتعليم المهني للأطباء مما ينعكس على الارتقاء بمنظومة صحية قوية وفقًا لرؤية القيادة السياسية.

وتابع، أن الوزيرة أكدت اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمنظومة التعليم الطبي المهني بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما أكدت دعمه وتقديره لجهود الأطقم الطبية لدورهم الهام في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، موضحة أن جيل شباب الأطباء هم نواة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في القطاع الصحي.

توافر القوى البشرية بجميع المستشفيات

وأضاف، أن الوزيرة أكدت على التوزيع العادل للأطباء من مدبي ومتدربي الزمالة المصرية بالمستشفيات، وفقًا لنموذج ومعايير التوزيع في هذا الشأن، بما يساهم في توافر القوى البشرية بجميع المستشفيات وبما يساهم في النهوض بالعملية التدريبية، كما وجهت بالإسراع من اعتماد المستشفيات بأقسامها المختلفة ضمن برنامج الزمالة المصرية لتوزيع الأطباء عليها.

ولفت «مجاهد»، إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من الرسومات الفنية والهندسية لتأسيس المعهد القومي للتعليم الطبي المهني وبحوث الصحة العامة بالعاصمة الإدارية، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

وذكر مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام التوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أنه سيتم تأسيس المعهد القومي للتعليم الطبي المهني بأعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الجودة، لإتاحة فرص التدريب والبحث العلمي لكافة الأطباء في مصر خاصة أطباء الزمالة المصرية وفقًا لأحدث النظم التعليمية للأطباء.