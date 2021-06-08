المنشآت السياحية: غلق المطاعم المخالفة لضوابط التشغيل «أسبوعين»

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك عدد من الإجراءات يجب على كافة المنشآت والمطاعم السياحية الالتزام بها وتنفيذها، للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021.

كتاب دوري بالتعليمات الواجب الالتزام بها خلال المرحلة الحالية لجميع المنشآت السياحية

وحدد «المصري» خلال الكتاب الدوري رقم «31» لسنة 2021، والذي أرسله اليوم لجميع المنشآت السياحية، أهم التعليمات الواجب الالتزام بها خلال المرحلة الحالية وهي كالتالي:

1- يحظر علي كافة المنشآت والمطاعم السياحية مخالفة مواعيد الفتح والغلق والذي حددتها وزارة التنمية المحلية، والالتزام بمواعيد الغلق خلال فصل الصيف في الواحدة صباحًا.

2- التزام المطاعم والكافيتريات السياحية بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية.

3- يحظر مخالفة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ونسب تواجد الزبائن داخل المطاعم والمنشآت السياحية، بنسبة أكبر من النسب المقررة، وهي 50% من السعة الاستيعابية القصوي للمنشآة السياحية.

4- استمرار إغلاق مسارح المنوعات «الملاهي الليلية».

5- حظر تقديم الشيشة بالمطاعم السياحية والكافيتريات.

6- معاقبة المسؤول عن المنشآت والمطاعم السياحية في حال مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية أو الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير السياحة بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يتم تنص عليها القوانين المعمول بها.

7 - غلق المنشآت والمطاعم السياحية التي ستخالف الالتزامات الواجب القيام به إداريا لمدة أسبوعين، على أن تضاعف عقوبة الغلق حال تكرار المخالفة.

السماح للمطاعم والمنشآت السياحية بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح

وكان عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أكد أنه تم السماح للمطاعم والمنشآت السياحية بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريحًا ساريًا من وزارة السياحة بشرط الالتزام بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالتشغيل، وفي حال مخالفة طبيعة التشغيل المقررة سيتم اتخاذ اللازم قانونيًا حيال المخالفين.