محلل سياسي: السيسي منذ 7 سنوات وهو يفاجئ المصريين بـ5 مشروعات يوميا

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن 8 يونيو 2014 كان يوما تاريخيا على مستوى تاريخ مصر الحديث، موضحا أن كل ما جاء من بعد هذا اليوم، يختلف بشكل كبير عن الوضع الذي كانت عليه مصر قبله، مشيرا إلى أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر في هذا اليوم، كان البداية الحقيقية لبدء البلاد بمسيرة وصفها بأنها كانت صعبة للغاية، تم خلالها تنفيذ أكثر من 14 ألف مشروع بمعدل 5 مشروعات صبيحة كل يوم طيلة السبع سنوات الماضية.

وأضاف «عسيلة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن مصر قبل هذا اليوم كانت شبه دولة، ولكن بدخول السيسي قصر الرئاسة المصرية تحولت شبه الدولة إلى جمهورية جديدة، مؤكدا أن مصر كانت على حافة الإفلاس وكل قطاعات الدولة كانت تعاني وتتداعى وآيلة للسقوط.

وأشار الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أنه كان هناك تشكيك دائم بأنه لن يستطيع أحد أن ينقذ تلك الدولة بكل قطاعاتها ويعيدها إلى مسارها من جديد.

وأردف أنه يتذكر يوم تنصيب الرئيس السيسي بشكل كبير، لافتا إلى أنه كان ينتظر عدة مشاهد بداية من مشهد حلف اليمين، ومرورا بمشهد توقيق وثيقة التسليم والتسلم كونها تحدث لأول مرة بالتاريخ المصري، موضحا أنه كان تقليدا جديدا على الدولة، كنا نتمنى حدوثه منذ سنوات طويلة.

وشدد أن الرئيس السيسي أظهر أنه قادر على دفع هذا البلد نحو التطور والتنمية بشكل كبير، موضحا أنه في خلال سبع سنوات فقط منذ توليه الحكم، تم على أرض هذا البلد أكثر من 14 ألف مشروع، وهذا ما يعني ببساطة، أن صبيحة كل يوم من السنوات السبع الماضية، كان هناك خمسة مشروعات جديدة يتفاجأ بها المصريون.

وأوضح أن أهم ما يميز تلك المشاريع أيضا، أن الدولة كانت تنتهي من تنفيذها في فترة قصيرة، وليس فترات طويلة، وأحيانا لا تنتهي بالأساس كما كان يحدث في السابق، مؤكدا أن في عهد الرئيس السيسي ليس هناك مشروع يبدأ ولا ينتهي.