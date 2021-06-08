موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

تبدا وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو 2021 الحالي بداية من يوم الثلاثاء القادم، على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى يومين لمن تخلف عن الصرف.

وبحسب كتاب دوري حدد مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 لتبدأ من الثلاثاء الموافق 15 يونيو الحالي، وحتى الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، في خطوة تستهدف تبكير الصرف قبل نهاية العام المالي الحالي.

وحدد الكتاب الدوري مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو2021 للموظفين الثلاثاء المقبل، في وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها و الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات ومديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يونيو 2021

بينما أشار الكتاب الدوري أن يوم الأربعاء 16 يونيو، هو موعد لصرف مرتبات يونيو 2021 الموظفين في وزارت التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى للعاملين في القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يونيو 2021

وأخيرً حددت الوزارة يوم الخميس 17 يونيو، موعدا لصرف مرتبات شهر يونيو 2021، لعمال وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات إلى جانب العاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.