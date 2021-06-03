«تبدأ الثلاثاء 15 يونيو».. الحكومة تُبكر موعد صرف مرتبات يونيو 2021

يترقب نحو 5 ملايين موظف بالدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، بعد أن قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2021 بسبب قرب انتهاء العام المالي الحالي بنهاية الشهر الجاري.

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية لتحديد موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، أكدت الوزارة بدء الصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء 15 يونيو وحتى الخميس 17 يونيو.

صرف مرتبات يونيو على 3 أيام

وأشار الكتاب الدوري إلى أن الثلاثاء الموافق منتصف الشهر الحالي هو اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يونيو 2021 للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على الأيام الثلاثة المذكورة، على أن يتم الصرف للجهات التي لم تتمكن من التوقيع في اليوم المحدد لها يومي الأحد والاثنين 20 و21 يونيو 2021.

وتصرف المجموعة الأولى من الوزرات والجهات الحكومية مرتبات شهر يونيو 2021 يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو وهم وزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها و الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات و مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

ثان أيام الصرف

ويصرف مرتبات شهر يونيو 2021 يوم الأربعاء 16 يونيو الحالي موظفي وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات بالإضافة إلى للعاملين في القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وبخصوص موعد مرتبات شهر يونيو 2021 لعمال وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات سيكون الخميس الموافق 17 يونيو الحالي، وذلك إلى جانب العاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.