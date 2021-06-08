ضغوط نفسية وخلافات عائلية.. توقعات برج الجوزاء خلال شهر يونيو

يحتفل مواليد برج الجوزاء بفترة ميلادهم ما بين 22 مايو وحتى 21 يونيو من كل عام، مما يجعل كثيرين يبحثون عن توقعات الأفلاك، والأبراج خاصة خلال شهر ميلادهم.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، توقعات خبير الأبراج محمد صبحي، لمواليد برج الجوزاء، خلال شهر يونيو، وذلك في السطور التالية:

حظك برج الجوزاء خلال شهر يونيو

وبحسب تصريحات خبير الأبراج، محمد صبحي، لجريدة «الوطن» فإن برج الجوزاء يشهد حاليا تراجع كوكب عطارد في برج الجوزاء، مما يخلق تأثيرات متعددة على مواليد هذا البرج، خاصة أن كوكب عطارد هو الحاكم لبرج الجوزاء وعند تراجعه يتأثر الجوزاء بشكل كبير.

وأضاف أن كوكب عطارد تراجع في برج الجوزاء من يوم 30 مايو ويستمر حتى 23 يونيو، ويسبب هذا في تشوش مواليد برج الجوزاء، فيكون بطيئا في اتخاذ القرار الصائب، كما يجد صعوبة في التواصل مع الآخرين، مما يصيبه ببعض الضغوط النفسية والخلافات في المحيط المهني والعلاقات العاطفية، وتتأثر الحالة الصحية سلبًا، لمواليد هذا البرج.

نصائح لمواليد برج الجوزاء

ونصح «صبحي» مواليد برج الجوزاء خلال هذه الأثناء، بالتأني خلال اتخاذ أي قرار وعدم الانسياق وراء الانفعالات، وأن يكون أكثر مرونة مع الشريك، وأن يجدد طاقته حتي لا تؤثر على مجرى حياته، وأن يحافظ على التمارين الرياضية، التي تجدد نشاطه.

أبرز مشاهير برج الجوزاء

ومن أشهر مواليد برج الجوزاء، اللاعب المصري محمد صلاح، وتاريخ ميلاده 14 يونيو، والفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو، والفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو، والفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو، والنجم العالمي جوني ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو، والنجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.