إصابة 4 أطفال في تصادم «توك توك» و«موتوسيكل» بالفيوم

4 أطفال لم يتجاوز أكبرهم 15 عاماً بعد، أحدهم ترك طفولته وألقى بلعبته وخرج إلى الشارع ليقود مركبة «توك توك» بحثاً عن لقمة العيش، حتى يساعد في توفير نفقات أسرته، وآخرون استقلوا دراجة بخارية «موتوسيكل»، يلعبون ويلهون ويجوبون بها الطرقات، وبينما كان اثنان من الأطفال الأربعة يستقلان الـ«توك توك»، والآخران يستقلان «الموتوسيكل»، وبسبب السرعة الزائدة وقع حادث تصادم بين المركبتين على طريق «طامية – كفر محفوظ»، في محافظة الفيوم، مما أسفر عن سقوطهم وإصابتهم بكسور وجروح وكدمات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

بداية الحادث

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، اللواء رمزي البسيوني المُزين، إخطاراً من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين «موتوسيكل» و«توك توك» يستقلهما 4 أطفال، بسبب السرعة الزائدة، على طريق «طامية – كفر محفوظ»، مما أسفر عن إصابتهم بإصابات شديدة، تنوعت بين كسور وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وقام المسعفون بنقل الأطفال الأربعة المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لخضوعهم للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين

وتبين أنّ المصابين هم: «أحمد عبد الله محمد»، 12 سنة، مصاباً بجرح بالرأس، و«إسماعيل ياسر حسني»، 15 سنة، مصاباً بجرح في الرأس والأذن، و«يوسف ناصر محمد»، 15 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، و«أحمد خميس عبد الغني»، 13 سنة، مصاباً بكسر في اليد اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.