عاجل.. مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

صوت انفجار شديد تبعه حركة عشوائية للسيارة، واحتكاك عجلاتها مع الأرض بشدة.. محاولات من السائق لإيقاف السيارة إلا أنّه فقد السيطرة عليها.. توقفت كل السيارات، خوفًا من الاصطدام بها، فجأة انحرفت السيارة وانقلبت على جانبها على طريق مصر الفيوم، بعد بوابات الرسوم في اتجاه الفيوم، وسط صراخ وعويل مستقليها، فيما سالت الدماء من ركاب السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين من مستقلي السيارة، أحدهم جرى نقله في حالة خطيرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ حياة المصابين.

انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار إطارها

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد تلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق «القاهرة – الفيوم» بعد البوابات الجديدة في اتجاه محافظة الفيوم، وقبل منطقة كمين كوم أوشيم بمسافة قليلة، إثر انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها على الطريق.

الشرطة والإسعاف ينتقلان إلى موقع حادث انقلاب سيارة

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية، برئاسة الرائد محمد عبدالحكم رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وضباط إدارة المرور، و7 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى إخراج المصابين من داخل السيارة.

وتبين من المعاينة الأولية لموقع الحادث، وسؤال المصابين، أنّ إطار السيارة انفجر فجأة خلال سير السيارة بسرعة على طريق مصر - الفيوم، وحاول قائد السيارة السيطرة عليها إلا أنّ عجلة القيادة اختلت في يد قائدها فانقلبت.

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بينهم مصاب في حالة خطرة

وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 11 آخرين بينهم مصاب في حالة حرجة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، بينما جرى نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.