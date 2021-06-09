تعرض لحادث في السويس.. مسعفان يسلمان 100 ألف جنيه لصاحبها

عاهدا الله على حفظ الأمانة وصدقا ماعاهدا الله عليه، وسلما مبلغا ماليا عثرا عليه مع مصاب في حادث على طريق السخنة بمحافظة السويس.

نقلا المصاب إلى المستشفى وسلماه 100 ألف جنيه

وقالت مصادر أمنية، إن مسعفا وسائقا يعملان بهيئة إسعاف السويس، عثرا على 100 ألف جنيه في مكان تعرض شخص لحادث بسيارته الملاكي.

وأضافت المصادر أن الحادث وقع على طريق السويس السخنة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى إلا أن حالته مستقرة وتوجه إليه المسعفان وسلماه المبلغ بمذكرة رسمية.

ليست الواقعة الأولى في السويس

وتكررت واقعة تسليم المبالغ المالية لأصحابها مع مرفق إسعاف السويس أكثر من مرة.

ففي عام 2017 عثر مسعفان على مبلغ 80 ألف جنيه على طريق السويس السخنة أيضا وسلماه لصاحبه.

وتوجه المسعف محمد عز الدين عبد الوهاب وسائق يدعى إبراهيم علي إبراهيم، إلى أحد المصابين في مستشفى السويس العام وسلما المصاب مبلغ مالي بعد إفاقته من إصابته.

تسليم 35 ألف جنيه

وسلم مسعفان بهيئة الإسعاف بمحافظة السويس، 35 ألف جنيه، إلى نقطة مستشفى السويس العام، كانت بحوزة أحد المصابين بحادث تصادم في 2017.

وتعرض أتوبيس سياحي لحادث مروري علي طريق القطامية – العين السخنة، تسبب في مصرع 5 وإصابة 57 شخصا في أغسطس عام 2017.

وعثر أسامة سلطان مسعف بمرفق السويس وسائق سيارة الإسعاف حسام جمال على مبلغ 35 ألف جنيه، في موقع الحادث وسلما المبلغ إلى العميد عيد سعيد مأمور قسم السويس المتواجد في مقر داخل مستشفى السويس العام.