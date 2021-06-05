«التعليم» تخصص عربات إسعاف بالتزامن مع بدء امتحانات الدبلومات الفنية

تبدأ الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية 2021، اليوم، وسط تنفيذ مجموعة مكثفة من الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كتوزيع مطهرات وكمامات على الطلاب في اللجان الامتحانية مجانًا، وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وكشف خالد عبده، مدير التعليم الفني في القاهرة، عن أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تضم 4 مراكز للأسئلة وهم مركز المنطقة الشرقية وهو المركز الرئيسي ويضم 9 إدارات تعليمية وبه 50 لجنة تشمل التعليم الفني الصناعي والتجاري والفندقي، ومركز المنطقة الغربية ويضم 6 إدارات تعليمية وبه 41 لجنة ومركز المنطقة الشمالية ويضم 7 إدارات تعليمية وبه 40 لجن امتحانية، ومركز المنطقة الجنوبية ويضم 9 إدارات تعليمية وبه 50 لجنة.

وأكد عبده، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تخصيص عربة إسعاف في كل إدارة تعليمية تحسباً لحدوث أي طوارئ، موضحًا أن الامتحانات العلمية تتم وسط تنفيذ إجراءات وقائية مشددة، وتم توزيع المطهرات والكمامات على جميع الإدراءات التعليمية لتسليمها للطلاب في اللجان الامتحانية.

من جهته، قال ياسر عمر، مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، إنه تم إعداد غرف نوم مجهزة من جميع المستلزمات للمعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وسيتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بتأدية الامتحانات.

«تعليم الجيزة»: غرقة عمليات مركيزة لمتابعة سر الامتحانات في جميع اللجان

في سياق متصل، أوضح مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية 2021، مؤكدًا أن جميع الإدارات التعليمية بالمديرية جهزت غرف الاستقبال الخاصة بالمعلمين المنتدبين، وتعقيم المدارس جيداً.

وأضاف الجيار، أن 60529 طالبًا يؤدوا الامتحانات اليوم، تم تقسيمهم على 218 لجنة امتحانية، موضحاً أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات في جميع اللجان.