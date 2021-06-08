غرفة الدواء: إنتاج لقاح كورونا محليا إضافة كبيرة للجهود المصرية

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صرحت منذ أيام قليلة، بأن الكمية من المادة الخام الخاصة بلقاح كورونا أصبحت موجودة على الأراضي المصرية، وحاليا يتم تحليلها من قبل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والمصنع المعد لتعبئة اللقاح، وسيتم إنتاجه على مراحل.

وأضاف «رستم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المرحلة الأولى تتمثل في وصول كميات المواد الخام معبئة في زجاجات كبيرة ثم يجرى تعبئتها في زجاجات أصغر، والتي يتم تداولها في مراكز التطعيم.

وأشار إلى أنه بناء على التطورات التي تحدث والقدرات المصرية التي يتم تطويرها، أعلن الجانب الصيني بالسماح، بعد التفتيش والموافقة، بالبدء في تصنيع اللقاح كاملا منذ البداية، وليس فقط كميات يتم تعبئتها، وهذه تعد إضافة كبيرة.

ولفت نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أنه بعد إنتاج اللقاح والإفراج عن طريق الشركة المصنعة، وهي شركة فاكسيرا، والتحليل عن طريق هيئة الدواء المصري، في صورته النهائية، يصبح الدواء صالحا للتوزيع على مراكز التطعيم، ليكون اللقاح المحلي جاهزا للتداول بداية يوليو المقبل.