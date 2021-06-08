رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق

كتب:

محمد علي حسن
10:51 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021
غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية

أفاد التلفزيون السوري في نبأ عاجل، سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

وسنوافيكم بالتفاصيل،،

اقرأ المزيد:

عاجل.. غارة إسرائيلية على غرب «حي تل الهوا» جنوب مدينة غزة

استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية بغزة.. ومستوطنون يحرقون حقول الزيتون

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في غزة واستشهاد 7 بينهم أطفال

عاجل.. غارة إسرائيلية على حي الشعف شرقي غزة