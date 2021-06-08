عاجل.. التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق كتب: محمد علي حسن 10:51 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021 غارة إسرائيلية أفاد التلفزيون السوري في نبأ عاجل، سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق. وسنوافيكم بالتفاصيل،، اقرأ المزيد: عاجل.. غارة إسرائيلية على غرب «حي تل الهوا» جنوب مدينة غزة استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية بغزة.. ومستوطنون يحرقون حقول الزيتون غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في غزة واستشهاد 7 بينهم أطفال عاجل.. غارة إسرائيلية على حي الشعف شرقي غزة غارة إسرائيلية سوريا دمشق انفجارات