خوفا من الرسوب في الامتحان.. انتحار طالبة علوم بحبة الغلة السامة

حالة من التوتر والقلق سيطرت على طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، خوفا الرسوب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021، دفعتها للانتحار بتناول قرص كيماوي سام «حبة الغلة السامة» ووصلت إلي مستشفى دماص المركزى بمحافظة الدقهلية وتوفيت عقب وصولها وأكدت أسرتها أنها كانت قلقة من نتيجة الامتحانات مما جعلها تقدم على الانتحار بتناول حبة الغلة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الجنائية بالمديرية، بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى دماص المركزى بوصول المدعوة «مروة ع. م.»، 20 سنة طالبة بكلية العلوم، جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، ومقيمة بقرية «سنفا»، دائرة المركز مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها .

أسرة الطالبة: انتحرت لخوفها من الرسوب في الامتحانات

انتقل ضباط مركز ميت غمر إلى مكان الواقعة وبالفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية على الطالبة المتوفاة، وبسؤال كلا من: والدها المدعو «ع. م. م.»، 64 سنة بالمعاش، ووالدتها المدعوة «أ. أ. م»، 54 سنة ربة منزل، ويقيمان بذات القرية، في محضر الشرطة، أكدا تناول كريمتهما قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال لمرورها بحالة توتر لخوفها من الرسوب في امتحانات نهاية العام الدراسي، «الفصل الدراسي الثاني 2021»، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5434 لسنة 2021 إداري مركز ميت غمر، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.