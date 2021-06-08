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عاجل.. سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حمص السورية

كتب:

محمد علي حسن
11:15 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021
غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة حمص السورية.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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