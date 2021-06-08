طارق شوقي: يمكن للطالب الحل على التابلت والبابل شيت.. والتصحيح سيراعيه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسجيل إجابات امتحانات الثانوية العامة، يظل اختياريا في التابلت، ولكن على «البابل شيت» إلزامي، ولكن ننصح بكتابة الإجابات بالتابلت أيضا لأن من مميزاته تغيير الإجابة بسهولة، مشيرًا إلى أنه سيتم تصحيح إجابات التابلت والبابل شيت، «احنا مش بنعمل الحل السهل، احنا بنديلهم شيء صعب علينا عشان نريحهم ونأمن لهم الامتحان بكل الطرق، نزيل كل المخاوف».

وأضاف «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الطالب إذا حل البابل شيت سلمه ووضع إجاباته على التابلت أصبح لديه مجموعتين من الإجابات، حله على التابلت سيتم تصحيحه عبر السحابة الإلكترونية بسوفت وير مخصوص وتخرج منه النتيجة، بينما إجابات البابل شيت يتم تصحيحه بطريقة أخرى وتنتج عنه نتيحة، وسيتم مقارنة النتيجتين، وإذا وجد هناك اختلاف سيتم التعامل معه وتصحيحه لمصلحة الطالب.

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وتابع: «السكانر ممكن ميعرفش يتأكد من إجابة الطالب في سؤال معين، لأنه ممكن يكون حط دايرتين أو حط دايرة ومسحها فالكمبيوتر مش عارف قصده دي ولا دي، لو الكمبيوتر تغذر بيدينا نقطة حمراء، وتدل إن الإجابة دي محتاجة مراجعة، لو فشل الكمبيوتر في التعرف على إجابة الطالب مش هياخد صفر، بس هنشوف التابلت، واللي هتكون إجابته واضحة، وبالتالي هنعتمد على إجابة التابلت وحفظ حق الطالب».